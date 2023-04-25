BMW превращает смартфоны в автомобильные ключи

Компания BMW объявила о расширении возможностей использования цифрового ключа для доступа в салон и запуска двигателя. Теперь им могут быть смартфоны не только на платформе iOS, но и на Android

Цифровой ключ работает следующим образом – скачав специальное приложение владелец машины вносит туда личные данные и некоторую информацию, которая «зашита» в стандартный ключ. После этого электроника машины по протоколу NFS может считывать смартфон в качестве ключа и открывать замки. Фактически, принцип схож с бесконтактной оплатой, когда ты заносишь кредитную карточку в телефон и расплачиваешься самой «трубкой».

Вернемся к технологии BMW – она позволяет создать до 5 цифровых копий виртуального ключа. Для разных пользователей можно установить максимальную скорость автомобиля, громкость аудио-системы и другие параметры. Настраивать ограничения можно как в мультимедийной системе автомобиля, так и на смартфоне