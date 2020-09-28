BMW приступила к тестам самого большого и дорогого кроссовера X8

В 2021 году баварская марка выпустит большой кроссовер с 750-сильным мотором, который составит конкуренцию Range Rover и Bentley Bentayga

На шпионских снимках автомобиль скрыт камуфляжем, однако на снимках заметны внешние отличия от нынешней флагманской модели X7, на базе которого создадут модель X8. Речь идет об удлиненной задней части кузова, другой крыше с более покатой линией, а также о горизонтальных задних фонарях. Несмотря на свои размеры, кроссовер не будет доступен в семиместной модификации — в салоне будет только два ряда сидений с двумя раздельными креслами сзади, которые установят вместо сплошного дивана.

По предварительным данным, BMW X8 получит гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового двигателя с двумя нагнетателями, который будет действовать вместе с электромотором мощностью около 200 лошадиных сил. В сумме агрегаты смогут развивать 750 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Таким образом, новинка станет самым мощным серийным автомобилем в истории немецкой компании.