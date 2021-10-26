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26 окт 2021

BMW привезет в Россию электрокар i4

BMW привезет в Россию электрокар i4
Автор фото: фирма-производитель

Есть один важный нюанс -  на наш рынок будет выведена лишь самая мощная модификация электрического спорткара. Отечественный дебют автомобиля состоится уже в следующем году.

Под словом «самая мощная модификация» мы подразумеваем BMW i4 с индексом M50. Такой лифтбек приводится в движение мощной 544-сильной силовой установкой, которая состоит из двух электрических двигателей. Максимальная скорость электромобиля будет ограничиваться программным путем на отметке в  220 километров в час. Любопытно, но на разгон до сотни машина тратит менее четырех секунд  (3.9). Запас хода составляет пятьсот километров пути на одном заряде аккумулятора.

К сожалению, в BMW никак не комментируют решение  вывести на российский рынок только старшую версию электромобиля. Впрочем, нам кажется, что немецкий концерн решил взять это за правило. Например, кроссовер  iX у нас тоже будут продавать только в старшей двухмоторной версии – 523-сильной iX xDrive50.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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