BMW привезет в Россию электрокар i4

Есть один важный нюанс - на наш рынок будет выведена лишь самая мощная модификация электрического спорткара. Отечественный дебют автомобиля состоится уже в следующем году.

Под словом «самая мощная модификация» мы подразумеваем BMW i4 с индексом M50. Такой лифтбек приводится в движение мощной 544-сильной силовой установкой, которая состоит из двух электрических двигателей. Максимальная скорость электромобиля будет ограничиваться программным путем на отметке в 220 километров в час. Любопытно, но на разгон до сотни машина тратит менее четырех секунд (3.9). Запас хода составляет пятьсот километров пути на одном заряде аккумулятора.

К сожалению, в BMW никак не комментируют решение вывести на российский рынок только старшую версию электромобиля. Впрочем, нам кажется, что немецкий концерн решил взять это за правило. Например, кроссовер iX у нас тоже будут продавать только в старшей двухмоторной версии – 523-сильной iX xDrive50.