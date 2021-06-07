BMW признала завышение характеристик машин

Необычный курьез случился с концерном BMW. Машины, которые на бумаге обладали достойными техническими характеристиками, в реальности оказались куда скромнее

Итак, дано: новенький BMW M550i xDrive и один американский журнал Car&Driver, репортеры которого усомнились в истине технических характеристик вышеуказанного автомобиля. Проводились замеры разгона до ста километров в час и результат в четыре секунды явно не соответствует заявленным 3.6 секундам. Наши зарубежные коллеги даже пытались заправить машину другим бензином, но кардинальным образом это общую картину не улучшило.

Представители BMW узнали о несоответствии и не стали юлить. Концерн официально заявил, мол, да, проблема известна. Вызвана она багами в прошивке, которые снижали параметры давления наддува. Завод уже пообещал исправить ошибку, выпустив специальный патч прошивки.