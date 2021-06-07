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7 июн 2021

BMW признала завышение характеристик машин

BMW признала завышение характеристик машин
Автор фото: фирма-производитель

Необычный курьез случился с концерном BMW. Машины, которые на бумаге обладали достойными техническими характеристиками, в реальности оказались куда скромнее

Итак, дано:  новенький BMW M550i xDrive и один американский журнал Car&Driver,  репортеры которого усомнились в истине технических характеристик вышеуказанного автомобиля.  Проводились замеры разгона до ста километров в час и результат в четыре секунды явно не соответствует заявленным 3.6 секундам. Наши зарубежные коллеги даже пытались заправить машину другим бензином, но кардинальным образом это общую картину не улучшило.

Представители BMW узнали о несоответствии и не стали юлить. Концерн официально заявил, мол, да, проблема известна. Вызвана она багами в прошивке, которые снижали параметры давления наддува. Завод уже пообещал исправить  ошибку, выпустив специальный патч прошивки.

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