BMW рассказала о секретном электрическом кроссовере

Электрический кроссовер BMW iNext станет настоящим технологическим флагманом компании и сможет проехать без подзарядки около 600 километров

Компания BMW планирует запустить в серийное производство новый электрический кроссовер в 2021 году. На данный момент этот автомобиль известен под названием iNext. Как рассказали представители компании во время конференции BMW Group Electric Days, на данный момент уже ведется производство тестовых прототипов электрического кроссовера.

Сборка таких концептов налажена в условиях строжайшей секретности в особых, закрытых для общего доступа, зонах завода BMW. До запуска новинки в серию в планах у немцев собрать около 100 прототипов будущего электрокара. В BMW подчеркнули, что iNext станет настоящим «технологическим флагманом» компании. Например, автомобиль получит функцию автономного вождения. Однако подробности о беспилотной системе пока держатся в секрете. В свою очередь, известны некоторые технические характеристики, например, установлено, что запас хода у нового кроссовера составит около 600 километров