Автомобильный портал Motorpage
31 июл 2020

BMW рассказала о секретном электрическом кроссовере

BMW рассказала о секретном электрическом кроссовере

Электрический кроссовер BMW iNext станет настоящим технологическим флагманом компании и сможет проехать без подзарядки около 600 километров

Компания BMW планирует запустить в серийное производство новый электрический кроссовер в 2021 году. На данный момент этот автомобиль известен под названием iNext. Как рассказали представители компании во время конференции BMW Group Electric Days, на данный момент уже ведется производство тестовых прототипов электрического кроссовера.

Сборка таких концептов налажена в условиях строжайшей секретности в особых, закрытых для общего доступа, зонах завода BMW. До запуска новинки в серию в планах у немцев собрать около 100 прототипов будущего электрокара. В BMW подчеркнули, что iNext станет настоящим «технологическим флагманом» компании. Например, автомобиль получит функцию автономного вождения. Однако подробности о беспилотной системе пока держатся в секрете. В свою очередь, известны некоторые технические характеристики, например, установлено, что запас хода  у нового кроссовера составит около 600 километров

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X3 M40i 2018

Марка BMW второй раз за лето отзывает автомобили в России

16 июля 2020
BMW iX3 2021

BMW X3 официально стал электромобилем

15 июля 2020
BMW X3 M Competition 2020

BMW объявляет отзыв своих автомобилей

14 июля 2020

BMW назвала дату дебюта электрического кроссовера iX3

10 июля 2020
BMW

В новых BMW круиз-контроль и подогрев сидений будет доступен по подписке

03 июля 2020
BMW M5 Competition 2021

BMW представила обновленную M5

17 июня 2020

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 универсальные преимущества Тест драйв
30 июля 2020

Lada Vesta Cross
"Универсальные преимущества"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 какие инстинкты пробуждает новая версия
Тест драйв
27 июля 2020

Lada Xray Cross
"Какие инстинкты пробуждает новая версия Lada XRAY Cross"
Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 первый и единственный
Тест драйв
24 июля 2020

Hyundai Solaris
"Первый и единственный"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"

Написано новостей:

2 6 3 3 8