BMW разработает гироскопический подстаканник

Будущие автомобили баварской марки получат подстаканник с гироскопом, который не позволит напиткам проливаться во время резких поворотов

В перечне идей для будущих автомобилей BMW есть особый гироскопический подстаканник, который не позволит напиткам проливаться во время встрясок и резких поворотов. Об этом изданию CarsGuide рассказал дизайнер концептуального электрокара BMW Vision M Next Хосе Альберто Касас Пенья.



Технически идея «подстаканника будущего» будет реализована при помощи специального стабилизатора на карданном шарнире, который будет реагировать на изменение угла, наклоняясь в обратную сторону при резких поворотах и кренах кузова. Отметим, что это уже не первое «забавное» изобретение от баварцев – ранее на концепт-каре BMW Vision M Next было продемонстрировано новое звучание для будущих «зеленых» машин баварского бренда. Специальные звуки написал известный кинокомпозитор Ханс Циммер.