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27 сен 2019

BMW разработает новый восьмицилиндровый двигатель

BMW разработает новый восьмицилиндровый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

В BMW планируют развивать текущую линейку восьмицилиндровых бензиновых моторов. Правда,  новое поколение моторов, хоть и сохранит V-образную компоновку, но потеряет в объеме

Источники полагают, что новый V8 будет спроектирован с прицелом на работу в тандеме с электродвигателем. Гибридная составляющая позволит высокопроизводительному агрегату вписаться в строгие экологические нормы. Кроме того, в BMW планируют уменьшить рабочий объем с нынешних 4.4 литра, поскольку контролирующие органы многих стран, например, Китая облагают владельцев автомобилей с двигателями объемом более четырех литров повышенным налогом.

Других технических подробностей о новом моторе нет: дебют силовой установки может состояться через два-три года на седане BMW M5 ограниченной серии CS. Вероятно, к этому моменту M-версии BMW будут электрифицированы и получат подзаряжаемую гибридную силовую установку или умеренно-гибридную конфигурацию.

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