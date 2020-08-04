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4 авг 2020

BMW решила распрощаться с самым мощным турбодизелем

BMW решила распрощаться с самым мощным турбодизелем
Автор фото: фирма-производитель

BMW откажется от двух квад-турбодизельных версий кроссоверов X5 и X7. Напоследок компания представила прощальные модификации X5 M50d Final Edition и X7 M50d Final Edition

Под капотом у M50d Final Edition и X7 M50d Final Edition располагается дизельная 3,0-литровая «шестерка» B57D30S0 мощностью 400 л.с. У мотора два турбонагнетателя высокого давления с изменяемой геометрией в одном корпусе и две турбины низкого давления.

По данным издания Carscoops, BMW откажется от квадтурбодизелей уже в сентябре текущего года, поэтому жизненный цикл спецверсий будет очень коротким.Производство 3,0-литрового двигателя с четырьмя турбинами было начато в 2016 году, он сменил собой агрегат с тремя турбокомпрессорами, при этом его мощность возросла с 381 до 400 л.с. Тяжелый кроссовер X7 этот двигатель способен разгонять до 100 км/ч за 5,5 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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