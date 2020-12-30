BMW собирается идти в полную электрификацию

Через два года баварцы собираются перевести на батарейки четверть своего автопарка. Соответственно, каждый пятый автомобиль будет «зеленым»

А вы знаете, читатели Motorpage, планы у марки действительно серьезные! Глава BMW сообщил, что до 2023 года компания собирается выпустить более миллиона «электричек». Причем на выпуск подобных машин будут работать все фабрики концерна, расположенные в Германии. Учитывая, что нынешняя доля электромобилей у BMW составляет всего лишь восемь процентов, планы по развитию выглядят амбициозно.

В то же время глава концерна заявил, что надо активнее развивать инфраструктуру для электромобилей, которой в стране сейчас попросту не хватает. Главный в BMW даже сделал некий прогноз на будущее – к 2030 году по стране будет ездить около десяти миллионов электромобилей, а для них потребуется не меньше миллиона станций.