BMW создаст среднемоторный спорткар

Эту немецкую компанию не понять. То ее глава, Маркус Флаш, заявляет, что производство суперкаров их не интересует, так как модель M8 прекрасно справляется с этой ролью, то проекты по созданию суперкаров выходят из небытия

Да, на сегодняшний день M8 является самой быстрой моделью BMW на трассе Нюрбургринг, однако баварцы, по его словам, всё-таки не отказались от проекта среднемоторного суперкара собственной разработки.

Флаш объяснил, что будущий автомобиль точно не станет «убероружием» вроде грядущего Mercedes-AMG One, а будет суперкаром на кажый день. Силовая установка среднемоторного BMW M будет гибридной или полностью электрической, для чего разработчикам придётся скооперироваться с коллегами из подразделения BMW i. Дизайн грядущего баварского суперкара пока не утверждён, равно как неизвестны и хотя бы примерные сроки выхода его на рынок.