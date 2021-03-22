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22 мар 2021

BMW сворачивает производство автомобилей в России

BMW сворачивает производство автомобилей в России

Калининградский завод «Автотор» заявил о прекращении производства нескольких моделей немецкого концерна BMW

В рамках пресс-конференции глава предприятия Валерий Горбунов сообщил, что на заводе снижаются объемы производства в целом. Так, в 2020 году было выпущено почти на тридцать процентов меньше автомобилей чем в 2019 году, да и на текущий год предприятие делает крайне осторожные прогнозы.

Что же касается BMW, то, как сообщает Авторевю, локализации лишились следующие модели: седаны 5 и 7 серий, а также кроссоверы X1, X3 и X4. Фактически в России будут собирать только три кроссовера – X5, X6 и X7. Но и они могут потерять отечественную прописку – по некоторым данным, компания и эти модели планирует импортировать из Америки.  Формально, прекращение производства выражено экономической нецелесообразностью. Однако, есть версия, что компания готовится к строительству собственного местного завода – об этих планах стало известно еще два года назад.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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