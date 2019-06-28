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28 июн 2019

BMW верит в дизели

BMW верит в дизели

В компании полагают, что двигатели внутреннего сгорания в ближайшее время не исчезнут

В разговоре с Automotive News член совета директоров BMW Group Клаус Фрёлих заявил, что автомобили с бензиновыми двигателями просуществуют еще 30 лет, а с дизельными – 20 лет. Популяризацию электромобилей тормозят страны с неразвитой сетью зарядных станций, в числе которых – Россия, малозаселенные районы Китая и Ближний Восток. Европа, по словам Фрёлиха, отдает предпочтение подключаемым гибридам.

Что касается США , то как раз там электромобили обладают высокой популярностью, особенно на прибрежных территориях, а жителей центральной части страны больше привлекают мощные гибриды М-серии. Несмотря на это, подчеркнул топ-менеджер, тренд на массовую электрификацию транспорта преувеличен. По многом это объясняется дороговизной таких автомобилей.

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