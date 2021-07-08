BMW выпустила на тесты электрическую «пятерку»

BMW вывела на дорожные тесты прототип седана 5 Series следующего поколения G60, в том числе его электрическую версию, которая получит имя i5. Машины должны выйти на рынок в 2024 году

Шпионы успели запечатлеть машину на испытаниях, но пользы от этого мало – автомобиль полностью затянут в маскировочную пленку. Да, полностью – от крыши до порогов. Впрочем, если вглядываться, то можно ухватить некоторые детали. Так, например, видно, что решетку радиатора здесь оставили обычную - не стали ставить этот гигантский гриль, как на новой «четверке».

Впрочем, с «Четверкой» новинка будет иметь много общего. Предполагается, что ее модель построят на такой же платформе CLAR. Британский журнал Autocar предполагает, что базовая версия i5 eDrive40 будет заднеприводной, а ее мощность составит около 250 кВт (340 л.с.). Полноприводная модификация i5 M50 xDrive сможет выдать в районе 397 кВт (530 л.с.). Впрочем, официального подтверждения данной информации попросту нет.