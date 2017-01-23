Руководство немецкой компании BMW приняло решение возобновить поставки в нашу страну четырех моделей, которые в начале года были исключены из российской линейки из-за системы ЭРА-ГЛОНАСС.

В связи с вступлением в силу нового Технического регламента Таможенного союза, одним из требований которого является обязательная установка на все автомобили, предназначенные для реализации российском рынке, отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, некоторые автопроизводители были вынуждены прекратить поставки части своего модельного ряда в Россию. Одной из таких компаний стала BMW.

Еще в начале года немецкий автопроизводитель объявил, что пять моделей больше не будут ввозиться на территорию РФ. Речь шла о кабриолетах 4-Series и 6-Series (а также из «заряженных» модификаций M4 и M6), лифтбеке 5-Series Gran Turismo, «горячей» M3 и гибридном i8. Основной причиной этого назывались слишком большие затраты на сертификацию, внедрение этой системы и проведение двух краш-тестов.

Однако, российские регуляторы прояснили ситуацию – даже с 1-ого января 2017 года ввозить в страну автомобили без предустановленной системы ЭРА-ГЛОНАСС можно, но только в случае, если у этих моделей еще не истек срок действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Как утверждают официальные представители BMW, у вышеперечисленных моделей оно закончится только в 2017 – 2019 годах. В этот период компания еще может привести их в соответствие с требованиями нового Техрегламента.

Таким образом, немецкий автопроизводитель возобновляет поставки в Россию четырех из этих пяти моделей. Исключение составляет только 5-Series Gran Turismo, но уже по другим причинам – жизненный цикл этой модели вскоре подойдет к своему завершению.