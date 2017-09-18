В компании BMW решили сделать более хардкорные варианты М-купе, полностью ориентированные на использование на гоночных трассах. Сегодня у BMW M есть версии CS и GTS. Последняя, хоть и является самым экстремальным вариантом, но позиционируется как автомобиль для использования не только на треке, но и на дорогах общего пользования.

Глава BMW M Франк Ван Мил заявил, что для купе М-серий будет возрождена серия CSL, которая расшифровывается как Coupe Sport Light. Она заменит GTS и будет позиционироваться в качестве гоночного болида. «Это будет машина созданная на треке для трека, она станет лучшим инструментом на гоночной трассе», — сказал Ван Мил в интервью журналу Road&Track на автосалоне во Франкфурте.

Помимо обязательных внешних атрибутов типа карбоновой крыши, антикрыльев, аэродинамических элементов, версии CSL получат гоночные слики уже с завода, каркас безопасности и даже интегрированную систему пожаротушения. Машины будут двухместными. По словам Ван Мила автомобили серии CS будут ориентированы на каждодневное использование и, в том числе, для использования в трек-дни, а CSL — исключительно для трека, хотя и будут иметь допуск на дороги общего пользования.

Приставку CSL носили две модели компании. С 1971 по 1975 выпускалась BMW 3.0 CSL, а в 2003 году на свет появилась лимитированная серия М3 CSL (кузов E46). В следующем, четвертом поколении, у М3 уже появилась версия GTS.