BMW впервые опередил Tesla по продажам электрокаров в Европе

Согласно статистическим данным JATO Dynamics, за июль в Европе было продано 14 869 полностью электрических автомобилей марки BMW. Тем самым немцы обогнали компанию Tesla, которая смогла реализовать за тот же период немного меньше - 14 561 электрокар

Стоит учитывать, что такая перестановка лидеров происходит на фоне глобального спада продаж электрокаров. Только в июле этого года зафиксировали падение на 6% (до 139 244 электрокаров) от общего числа зарегистрированных электрокаров во всех европейских странах по сравнению с июлем 2023 года. К тому же, китайские автопроизводители упорно врываются на европейский рынок и значительно влияют на конъюнктуру.

Главными бестселлерами от BMW стали модели iX1 и i4. Однако данные автомобили не входят в ТОП-5 лидеров рынка. IX1 на 6 месте с 4 305 проданными экземплярами в прошлом месяце (+25% по сравнению с июлем 2023), а BMW i4 - на 7 позиции с 4 198 проданными единицами (+23%). Самым продаваемым электрокаром остается Tesla Model Y, несмотря на то, что в прошлом месяце было зафиксировано падение продаж на 16% до 9 544 шт, по сравнению с июлем 2024 года. Такое же сокращение видно у Volkswagen ID.4 (-40$), Tesla Model 3 (-17%) и Skoda Enyaq (-27%).