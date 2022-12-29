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29 дек 2022

BMW X1 прошел «лосиный тест» не хуже спорткаров

BMW X1 прошел «лосиный тест» не хуже спорткаров

Принято считать, что кроссоверы отстают по управляемости от обычных седанов или хэтчбеков. Говорить про спортивные купе и вовсе не приходится – для кроссоверов это, казалось бы, недостижимая высота. Впрочем, новый BMW X1 доказывает обратное

Как определить достаточную степень управляемости машины ? Один из хороших способов – лосиный тест, когда на скорости водитель должен объехать препятствие и вернуться на свою полосу. Все манипуляции необходимо совершить в рамках габаритного коридора, не задев ограничительных конусов.

Собственно, наши коллеги из испанских СМИ провели данное испытание для X1. Максимальная скорость прохождения коридора, которой удалось добиться от кроссовера, составила 74 км/ч. Казалось бы, что в этом особенного. Дело в том, что несколькими днями ранее эксперты тестировали купе BMW M4, которое смогло справиться с испытанием  на такой же скорости. Лишь один раз машина улучшила свой результат до 76 километров в час, но во время маневра конусы находились в опасной близости. Что касается кроссовера, то BMW X1 удалось проехать «змейку» быстрее, чем, к примеру, VW Polo или Opel Astra.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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