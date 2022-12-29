BMW X1 прошел «лосиный тест» не хуже спорткаров

Принято считать, что кроссоверы отстают по управляемости от обычных седанов или хэтчбеков. Говорить про спортивные купе и вовсе не приходится – для кроссоверов это, казалось бы, недостижимая высота. Впрочем, новый BMW X1 доказывает обратное

Как определить достаточную степень управляемости машины ? Один из хороших способов – лосиный тест, когда на скорости водитель должен объехать препятствие и вернуться на свою полосу. Все манипуляции необходимо совершить в рамках габаритного коридора, не задев ограничительных конусов.

Собственно, наши коллеги из испанских СМИ провели данное испытание для X1. Максимальная скорость прохождения коридора, которой удалось добиться от кроссовера, составила 74 км/ч. Казалось бы, что в этом особенного. Дело в том, что несколькими днями ранее эксперты тестировали купе BMW M4, которое смогло справиться с испытанием на такой же скорости. Лишь один раз машина улучшила свой результат до 76 километров в час, но во время маневра конусы находились в опасной близости. Что касается кроссовера, то BMW X1 удалось проехать «змейку» быстрее, чем, к примеру, VW Polo или Opel Astra.