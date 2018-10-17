BMW X7- Покрова сорваны

Флагманский кроссовер марки появится у нас уже в марте следующего года. Новинка стала самым крупным и самым дорогим кроссовером марки BMW. Цены на автомобиль стартуют от 5 миллионов 830 тысяч рублей

Изначально автомобиль будет предлагаться в трех комплектациях. Стоит отметить, что BMW X7 будет оснащен системой полного привода уже "в базе". Техническое отличие будет заключаться в двигателях. Базовый и "топовый" моторы - дизельные, мощностью в 249 и 400 л.с. Промежуточным "сердцем" выступает бензиновый двигатель мощностью в 340 л.с.

Что касается оснащения, то уже в минимальной версии кроссовера будут такие опции как адаптивные светодиодные фары , «умная» система управления дальним светом, 4-зонный климат-контроль, панорамная крыша, кресла с электроприводом. Интересно, что "в базе" уже установлена адаптивная подвеска с возможностью регулировки дорожного просвета, который можно менять в диапазоне до 80 мм. Кроме того, уже в начальной комплектации автомобиль будет семиместным.

Из интересных "фишек" автомобиля стоит отметить специальный пакет Off-Road, главным преимуществом которого станет изменение настроек автомобиля в зависимости от типа покрытия. BMW X7 получит «виртуального помощника» (речь идет о системе под названием Intelligent Personal Assistant). Предполагается, что с помощью него можно будет управлять основными функциями автомобиля, однако подробности пока не известны - необходимо дождаться официальной презентации.