Пока компания BMW только готовится к премьере своего флагманского кроссовера X7 достоянием общественности стали новые подробности о будущей модели

Так, из-за очередной утечки из европейского ведомства по защите торговых марок, стало известно, что баварцы «застолбили» за собой индекс X7 M. Это означает, что у большого кроссовера может появиться экстремальная версия.

Семиместный кроссовер с драйверской составляющей? Почему бы и нет, ведь инженеры BMW намотали не одну тысячу километров на предсерийных прототипах по Северной петле Нюрбургринга. Поклонники марки могут быть в шоке от такого автомобиля, но с точно таким же неприятием они встретили и BMW X5, который сегодня отлично продается.

По слухам BMW X7 M может получить тот же 4,2-литровый V8 с двойным турбонаддувом, которым оснащается топовое купе BMW M850i. Но если на двухдверке силовой агрегат выдает 530 л.с., то для топовой версии кроссовера его мощность доведут до 600 л.с.

Сейчас в BMW ждут окончательной «отмашки» от маркетологов: по неофициальной информации X7 M практически готов к серийному производству. И маркетологи вряд ли закроют проект: будущая экстремальная версия станет хорошим ответом баварцев на Mercedes-AMG GLS 63.

