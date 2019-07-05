BMW X7 превратили в пикап

На специальном мероприятии мотоподразделения BMW — Motorrad, дебютировал уникальный концепт: пикап, построенный на базе BMW X7

Самое интересное в этой истории то, что концепт был разработан усилиями 12 стажёров немецкой компании при непосредственном участии специалистов BMW. На реализацию проекта ушло 10 месяцев. Технические характеристики пикапа практически неотличимы от исходного кроссовера, однако, есть и свои особенности, например, пикап весит на 200 килограмм легче исходника. Достигнуто это было путем использования композитных и углепластиковых элементов на крыше, задних дверях и крышке грузового отсека.

К слову о грузовом отсеке, его длина составляет 140 сантиметров в закрытом состоянии. Если откинуть заднюю створку, то длина увеличится до 200 сантиметров и в пикап поместится крупногабаритный груз, например, мотоцикл BMW F 850 GS.