BMW X7 станет пикапом? Не дождётесь!

Седьмая серия внедорожников от БМВ была очень хорошо принята общественностью. Поэтому в Сети стали появляться рендерные изображения различных вариаций на тему возмжных дизайнерских изменений этой машины

Недавно пользователи Интернета смогли ознакомиться с вариацией независимых автомобильных дизайнеров, которые превратили X7 в полноценный пикап. Изображения модели выполнены вполне правдоподобно и близко к реальности, поэтому вызвали значительный интерес и активное обсуждение среди пользователей Сети. А раз так вышло, руководству компании пришлось комментировать эту сложившуюся ситуацию.

В BMW отметили, что не имеют отношения к вариациям на тему возможного облика модели X7. Касательно планов производства пикапов руководство отметило, что считают рынок этого вида автомобилей не слишком большим. Поэтому не видят перспективы реализации концепции в серийном производстве.

Таким образом, слухи о скором появлении пикапа на базе BMW X7 оказались не только преждевременными, но и сильно преувеличенными.