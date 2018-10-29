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29 окт 2018

BMW X7 станет пикапом? Не дождётесь!

BMW X7 станет пикапом? Не дождётесь!
Автор фото: фирма-производитель

Седьмая серия внедорожников от БМВ была очень хорошо принята общественностью. Поэтому в Сети стали появляться рендерные изображения различных вариаций на тему возмжных дизайнерских изменений этой машины

Недавно пользователи Интернета смогли ознакомиться с вариацией независимых автомобильных дизайнеров, которые превратили X7 в полноценный пикап. Изображения модели выполнены вполне правдоподобно и близко к реальности, поэтому вызвали значительный интерес и активное обсуждение среди пользователей Сети. А раз так вышло, руководству компании пришлось комментировать эту сложившуюся ситуацию.

В BMW отметили, что не имеют отношения к вариациям на тему возможного облика модели X7. Касательно планов производства пикапов руководство отметило, что считают рынок этого вида автомобилей не слишком большим. Поэтому не видят перспективы реализации концепции в серийном производстве.

Таким образом, слухи о скором появлении пикапа на базе BMW X7 оказались не только преждевременными, но и сильно преувеличенными.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, speedme

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