BMW XM: подробности

Самый мощный кроссовер баварской марки дебютирует уже в декабре этого года

Компания BMW запустила промо-кампанию своей модели XM, опубликовав несколько анонсирующих изображений. Собственно, на нем изображена передняя часть машины, где можно заметить узкую линию светодиодной оптики и гигантскую решетку радиатора, которая стала визитной карточкой всех последних новинок марки.

Стоит отметить, что XM будет являться прототипом, пусть и ходовым. Инженеры отметили, что автомобиль получит гибридную силовую установку, однако, мощность ее остается в секрете. Инсайдеры полагают, что в ее основе будет находиться 4,4-литровый двигатель V8 на 550 лошадиных сил.

Самое интересное, что XM должен дать всем представление о совершенно ином кроссовере - модели X8. Ему и уготована роль флагмана. Если XM дебютирует уже второго декабря этого года, то ждать серийного воплощения X8 стоит не раньше весны 2022 года.

