Автомобильный портал Motorpage
19 ноя 2021

BMW XM: подробности

BMW XM: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Самый мощный кроссовер баварской марки дебютирует уже в декабре этого года

Компания BMW запустила промо-кампанию своей модели XM, опубликовав несколько анонсирующих изображений. Собственно, на нем изображена передняя часть машины, где можно заметить узкую линию светодиодной оптики и гигантскую решетку радиатора, которая стала визитной карточкой всех последних новинок марки.

Стоит отметить, что XM будет являться прототипом, пусть и ходовым. Инженеры отметили, что автомобиль получит гибридную силовую установку, однако, мощность ее остается в секрете. Инсайдеры полагают, что в ее основе будет находиться 4,4-литровый двигатель V8 на 550 лошадиных сил.

Самое интересное, что XM должен дать всем представление о совершенно ином кроссовере - модели X8. Ему и уготована роль флагмана. Если XM дебютирует уже второго декабря этого года, то ждать серийного воплощения X8 стоит не раньше весны 2022 года.
 

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 7-Series

Новая BMW 7-Series получит автопилот третьего уровня

08 ноября 2021
BMW M5 2018 вид сзади

BMW М5 заставили стать быстрее

05 ноября 2021
BMW X3M

Тюнинг-ателье Manhart Performance подготовило пакет доработок для BMW X3M

29 октября 2021
BMW M3 Sedan (2021) вид спереди

BMW лишит модели M3 и M4 механической трансмиссии

28 октября 2021

BMW привезет в Россию электрокар i4

26 октября 2021
BMW i4 (2022)

В Россию едет BMW i4

22 октября 2021

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) эффектная прагматичность Тест драйв
19 ноября 2021

Hyundai Tucson
"Эффектная прагматичность"
Peugeot 2008 - чем топовый peugeot 2008 (2020) схож с... калейдоскопом
Тест драйв
17 ноября 2021

Peugeot 2008
"Чем топовый Peugeot 2008 схож с... калейдоскопом"
KIA Mohave - kia mohave (2020) от томагавка к автопилоту
Тест драйв
15 ноября 2021

KIA Mohave
"Kia Mohave: От томагавка к автопилоту"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 0 8