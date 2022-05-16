BMW XM не получит версии Competition

Совсем скоро состоится премьера первого заряженного гибридного кроссовера BMW , в создании которого активно участвуют специалисты из подразделения M. Поклонники марки возлагают большие надежды на данную модель, ожидая от нее самых лучших характеристик. К сожалению, реальность может несколько отличаться.

Поясним, изначально предполагалось, что автомобиль получит гибридную силовую установку на основе мотора 750-сильного мотора V8 с турбонаддувом, мощностью. К сожалению, в недавнем заявлении представитель подразделения BMW M Мартин Шлейпен сообщил, что показатели BMW XM будут скромнее – мощность кроссовера составит лишь 650 лошадей. Более того, у машины не будет и модификации Competition. Напомним, что данное наименование носят машины, которые даже мощнее M-версий.

Ожидается, что готовый к серийному производству XM дебютирует 24 мая, в день празднования полувекового юбилея подразделения BMW M GmbH.