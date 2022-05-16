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16 май 2022

BMW XM не получит версии Competition

BMW XM не получит версии Competition
Автор фото: фирма-производитель
Совсем скоро состоится премьера  первого заряженного гибридного кроссовера BMW, в создании которого активно участвуют специалисты из подразделения M.  Поклонники марки возлагают большие надежды на данную модель,  ожидая от нее самых лучших характеристик. К сожалению, реальность может несколько отличаться.
Поясним, изначально предполагалось, что автомобиль получит гибридную силовую установку на основе мотора 750-сильного мотора V8 с турбонаддувом, мощностью. К сожалению, в недавнем заявлении представитель подразделения BMW M Мартин Шлейпен сообщил, что показатели BMW XM будут скромнее – мощность кроссовера составит лишь 650 лошадей. Более того, у машины не будет и модификации Competition. Напомним, что данное наименование носят машины, которые даже мощнее M-версий.
 
Ожидается, что готовый к серийному производству XM дебютирует 24 мая, в день празднования полувекового юбилея подразделения BMW M GmbH.

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