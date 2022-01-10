BMW XM подвергся дизайнерской критике

В интернете этот немецкий концепт уже получил много негативных оценок от пользователей – слишком специфичной получилась машина. Теперь же порция критики исходит от профессионалов.

Знаменитый дизайнер Фрэнк Стивенсон, известный своими работами в BMW, Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo и McLaren, выступил с критикой внешности нового большого кроссовера BMW. Наибольшая доля негатива пришлась на профиль машины – Стивенсон заявил, что это самая большая нелепость, которую он видел в автомобилестроении. Внимания также удостоились оптика, колесные арки.

Задняя часть автомобиля вызвала у дизайнера «физическую боль», да и в целом автомобиль получился крайне непропорциональным. Между тем разработкой автомобиля занимались специалисты спортивного М-подразделения компании. Это вторая разработка этого подразделения. Первой был спорткар M1, который создали в 1978 году.