Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2022

BMW XM подвергся дизайнерской критике

BMW XM подвергся дизайнерской критике
Автор фото: фирма-производитель

В интернете этот немецкий концепт уже получил много негативных оценок от пользователей – слишком специфичной получилась машина. Теперь же порция критики исходит от профессионалов.

Знаменитый дизайнер Фрэнк Стивенсон, известный своими работами в BMW, Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo и McLaren, выступил с критикой внешности нового большого кроссовера BMW. Наибольшая доля негатива пришлась на профиль машины – Стивенсон заявил, что это самая большая нелепость, которую он видел в автомобилестроении. Внимания также удостоились оптика, колесные арки.

Задняя часть автомобиля вызвала у дизайнера «физическую боль», да и в целом автомобиль получился крайне непропорциональным. Между тем разработкой автомобиля занимались специалисты спортивного М-подразделения компании. Это вторая разработка этого подразделения. Первой был спорткар M1, который создали в 1978 году.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW iX Flow Concept (2022)

BMW показала машину, которая меняет цвет

10 января 2022
BMW M4 Coupe Competition (2021) вид сверху

BMW M готовит уникальный спорткар

21 декабря 2021
BMW X7 (2020)

На BMW подали в суд по странному поводу

20 декабря 2021
BMW XM Concept (2021)

В BMW рассказали почему флагманский кроссовер не имеет цифр в названии

15 декабря 2021
BMW 3-Series 2019 вид сзади

BMW готовит дебют автомобиля-хамелеона

14 декабря 2021

В BMW признались в фетише к решеткам радиатора

09 декабря 2021

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Ceed - kia ceed (2022) «и вновь продолжается спорт» Тест драйв
07 января 2022

KIA Ceed
"«И вновь продолжается спорт»"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) в чем можно положиться на subaru forester
Тест драйв
05 января 2022

Subaru Forester
"В чем можно положиться на Subaru Forester"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) ласковый «зеленый» зверь
Тест драйв
03 января 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Ласковый «зеленый» зверь"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 0 7