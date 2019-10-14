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14 окт 2019

BMW займется ринопластикой

BMW займется ринопластикой
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на критику, новые модели BMW всё равно будут похожи на кроссовер X7, обновлённый седан седьмой серии и концептуальное купе четвёртой серии, а ноздри решетки радиатора будут только увеличиваться

Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк рассказал изданию Autocar, что его работа заключается в том, чтобы дизайн марки с течением времени эволюционировал, а не стоял на месте. Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.

Да, новый дизайн BMW либо любят, либо ненавидят, но никто не остаётся к нему равнодушным. По мнению главного дизайнера, это именно то, что было нужно марке, поэтому дизайн BMW продолжит развиваться не эволюционным, а революционным путём. Несмотря на критику, новые модели BMW всё равно будут похожи на кроссовер X7, обновлённый седан седьмой серии и концептуальное купе четвёртой серии, недавно показанное во Франкфурте.

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