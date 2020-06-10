Компания BMW запустит серийное производство iX3 до конца лета 2020-го. Модель для всех рынков будет выпускать СП BMW Brilliance Automotive, расположенное в городе Шэньян, провинция Ляонин, Китай. Первые клиенты смогут получить электрический кроссовер уже в этом году

На сегодняшний день с конвейера завода BMW Brilliance Automotive сошло более двухсот предсерийных iX3. И за последние четыре недели в рамках ресурсных тестов специалисты концерна накатали на таких машинах около 340 часов и более 7700 километров.

По словам директора китайского предприятия Роберта Кюссела, работа над кроссовером идет по графику: в серию «ай-икс-третий» пойдет в конце лета и станет первой электрической моделью, выпускаемой под основным брендом, хотя ранее все батарейные BMW входили в линейку BMW i. Ускорить вывод модели на рынок позволила унификация iX3 с обычным X3, а также организация сборки моделей на одной производственной линии.

BMW iX3 является полностью электрической моделью, созданной на базе кроссовера BMW X3. После запуска в серию вседорожник станет первой в истории концерна машиной, доступной со всеми типами силовых установок: бензиновыми, дизельными, гибридными и полностью электрическими. BMW iX3 оснащается блоком BMW eDrive пятого поколения, который вместе с высоковольтной тяговой батареей обеспечит электрокару запас хода около 440 километров.