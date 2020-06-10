Автомобильный портал Motorpage
10 июн 2020

BMW запустит серийное производство iX3 до конца лета

BMW запустит серийное производство iX3 до конца лета
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW запустит серийное производство iX3 до конца лета 2020-го. Модель для всех рынков будет выпускать СП BMW Brilliance Automotive, расположенное в городе Шэньян, провинция Ляонин, Китай. Первые клиенты смогут получить электрический кроссовер уже в этом году

На сегодняшний день с конвейера завода BMW Brilliance Automotive сошло более двухсот предсерийных iX3. И за последние четыре недели в рамках ресурсных тестов специалисты концерна накатали на таких машинах около 340 часов и более 7700 километров.

По словам директора китайского предприятия Роберта Кюссела, работа над кроссовером идет по графику: в серию «ай-икс-третий» пойдет в конце лета и станет первой электрической моделью, выпускаемой под основным брендом, хотя ранее все батарейные BMW входили в линейку BMW i. Ускорить вывод модели на рынок позволила унификация iX3 с обычным X3, а также организация сборки моделей на одной производственной линии.

BMW iX3 является полностью электрической моделью, созданной на базе кроссовера BMW X3. После запуска в серию вседорожник станет первой в истории концерна машиной, доступной со всеми типами силовых установок: бензиновыми, дизельными, гибридными и полностью электрическими. BMW iX3 оснащается блоком BMW eDrive пятого поколения, который вместе с высоковольтной тяговой батареей обеспечит электрокару запас хода около 440 километров.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

«Автотор» остановит производство BMW

09 июня 2020
BMW M440i Coupe 2021

BMW представила купе 4-Series нового поколения

03 июня 2020
BMW M5 Competition 2019

Новый BMW M5 станет 1000-сильным электрокаром

01 июня 2020
BMW 6-Series Gran Turismo 2021

В Россию приехал новый BMW 6 GT

29 мая 2020

BMW анонсировала мощный дизель

28 мая 2020
BMW M2 CS 2020

Экологи могут уничтожить BMW M2

27 мая 2020

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам? Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной
Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"

Написано новостей:

2 6 0 1 9