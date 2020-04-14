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14 апр 2020

BMW зарегистрировала название для очень дорогого кроссовера

BMW зарегистрировала название для очень дорогого кроссовера

BMW зарегистрировала в патентном бюро Германии товарный знак X8 M, что прямо говорит о намерении компании пополнить линейку спорткроссовером

По предварительным данным, будет приводиться 4,4-литровой турбированной «восьмеркой» S63, мощность которой пока не раскрывается. На седане M5 она развивает 600 лошадиных сил. Сообщается также, что будет представлена модификация X8 M45e, под капотом у которой расположится гибридная силовая установка. О ее точных параметрах информации нет, но известно, что она сможет развивать не менее 700 лошадиных сил.

Базироваться BMW X8 будет на модернизированной модульной платформе СLAR, используемой BMW для постройки новых моделей с 2015 года. Что касается дизайна, то BMW X8 не станет увеличенной копией X6 и X7, а получит уникальную внешность. Премьера машины состоится в 2021 году.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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