Буква «М» на BMW означает мощь

Немецкий концерн представил новые поколения спортивных кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M

Под капотом новинки по-прежнему установлен 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. По отдаче новые спорт-кроссоверы не отличаются от BMW M5. Мотор развивает 600 л.с. и 750 Нм. ДВС подключен к 8-ступенчатой трансмиссии M Steptronic, которая отправляет тягу на все четыре колеса через активный M-дифференциал. Максимальная скорость по-прежнему ограничена 250 км/ч. При заказе M Driver’s Package лимит можно отодвинуть до 290 км/ч.

Помимо обычных «эмок» у кроссоверов будут и версии Competition. В этом случае мощность моторов возрастет до 625 лошадиных сил. К слову, доработка X5 M и X6 M по традиции не ограничилась одним лишь мотором. Автомобили получили адаптивную подвеску, улучшенное рулевое управление и доработанную подвеску.