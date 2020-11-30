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30 ноя 2020

Дизайнер BMW пообещал выпустить кое-что красивое

Дизайнер BMW пообещал выпустить кое-что красивое
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о четвертой серии BMW, где к, уже существующим, купе и кабриолету добавится лифтбек, который будет очень красивым

Во всяком случае, так пообещали лично главный дизайнер BMW Кристофер Вейл и менеджера проекта Андреас Эдерер. Пообещали не с проста, так как прошлый лифтбэк компании, который относился к третей серии получал в свою сторону массу далеко не хвалебных отзывов, в основном из-за своего грузного силуэта, в котором полностью умирала вся динамика спортивных линий всего дизайнерского облика BMW.

Собственно, Вейл отметил, что, несмотря на иную линию крыши и увеличенное число дверей, новое Gran Coupe будет иметь мускулисты, но в тоже время изящный облик,  который по исполнению будет ближе к купе четвертой серии, так что духа «трешки», даже седана здесь не будет вовсе. По словам топ-менеджера, от последнего «гран-купе» отличается и покупательской аудиторией – «она мыслит иначе». Ее составляют люди с бунтарским духом, что и владельцы двухдверки, но нуждающиеся в кузове более практичных форм.

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