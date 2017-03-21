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21 мар 2017

Двое рабочих приостановили производство конвейера BMW на 40 минут

Двое рабочих приостановили производство конвейера BMW на 40 минут
Автор фото: фирма-производитель

Из-за двух польских рабочих, находившихся на производстве в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, конвейер пришлось становить. По подсчетам компании BMW, ущерб от внеплановой остановки вплотную приблизился к миллиону евро

Инцидент произошел 3 марта, когда вечером двое рабочих были найдены коллегами по производству без сознания непосредственно на рабочем месте. Немедленно была вызвана скорая помощь, медики которой установили алкогольное опьянение у обоих. Также в их крови была обнаружена курительная смесь, после употребления которой, оба сотрудника потеряли сознание.

По их вине деятельность завода BMW в Мюнхене была вынужденно приостановлена на 40 минут. В компании оценивают ущерб равный одному миллиону евро. Безалаберные рабочие не пострадали и были приведены в чувства бригадой скорой помощи, но сохранить за собой рабочие места им не удалось. Информации о том, предъявит ли менеджмент завода финансовые претензии к виновникам инцидента, пока нет.

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