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8 окт 2019

«Единичку» BMW обратят к свету

«Единичку» BMW обратят к свету

Баварская компания работает над электрической версией хэтчбека 1-Series. Новинка должна появиться на рынке в 2021 году и, скорее всего, получит название i1

Технически машина будет построена на базе платформы UKL1. Здесь скрывается один интересный факт, дело в том, что эта платформа изначально не проектировалась под электрокары. Однако, возможность установки батарей она все же предусматривает, но большим запасом хода будущий электрокар i1 вряд ли сможет похвастаться.

К слову о батареях, в этом году MINI представила электрический хэтчбек Cooper SE на базе этой же платформы, и его батарея емкостью 32,6 кВт*ч обеспечивает запас хода в 320 километров по циклу NEDC. Вероятно, что i1 позаимствует у MINI и электромотор мощностью 184 л.с. Cooper SE с ним разгоняется до 100 километров в час за 7,3 секунды, его максимальная скорость составляет 150 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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