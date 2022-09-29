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29 сен 2022

Флагманский седан BMW получил новые двигатели

Флагманский седан BMW получил новые двигатели
Компания BMW анонсировала новые модификации седана 7 серии поколения G70. В гамму добавлены дизельная версия 740d xDrive и два гибрида — 750e xDrive и M760e xDrive.
Поговорим, сперва, про дизельную модификацию. Под капотом такого автомобиля располагается рядная трехлитровая «шестерка» с турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 300 лошадиных сил.  До сотни такой автомобиль способен разогнаться за 5.3 секунды.
 
Оба гибрида же базируются на базе трехлитрового, но уже бензинового мотора. На младшей модели силовая установка выдает 490 сил и 700 Нм момента, на старшей — 571 силу и 800 Нм. На электрическом ходу обе модификации могут проехать 75—85 километров.

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