Французы провели краш-тест машины на высокой скорости

Мы постоянно смотрим краш-тесты тех или иных автомобилей. Такие мероприятия проводятся профессионалами - в лабораторных условиях. Кроме того - все строго регламентировано. К примеру, скорость на испытаниях обычно не превышает 65-70 километров в час

Впрочем, аварии происходят и на более высоких скоростях. Как понять - что будет с машиной в таких условиях? Этим вопросом задались французские блогеры - они решили провести свое собственное испытание, пожелав разбить машину о бетонную стену. Арендовав летное поле - они возвели препятствие из бетонных блоков, в которое должен был въехать свежеприобретенный автомобиль.

К слову, в роли испытуемого оказался старенький универсал BMW пятой серии. Из салона автомобиля убрали водительское кресло, установили систему дистанционного управления и камеру на уровне головы водителя — последнюю подключили к гарнитуре виртуальной реальности, то есть машиной управлял реальный человек, пусть и со стороны. Столкновение же произошло на скорости в 150 километров в час. Автомобиль буквально вмяло в стену и он превратился в груду железа. С уверенностью можно говорить, что шансы на выживание в таких условиях равны нулю.