Главный дизайнер BMW отстаивает размер решетки радиатора

Домагой Дукеч, главный дизайнер немецкого автопроизводителя, несколько расстроился из-за критики своего шедевра. Речь идет о гигантских решетках радиатора

Как их только не называли: и разбитыми ноздрями, и пастью бездонной, однако, самым популярным ярлыком все-равно оставалась «решетка для барбекю». Конечно же, господин Дукеч не остался в стороне подобных обсуждений и заявил, что дизайн – тема специфическая, и он не обязан нравиться буквально всем. Иначе говоря, Дукеч по-своему интерпретировал принцип «я художник – я так вижу».

К слову, в BMW не откажутся от подобных дизайнерских изысков – такова официальная позиция руководства марки. Компания указывает на то, что в таком решении содержится и большая доля практичности, так как большие «ноздри» пропускают больше воздуха для охлаждения мотора.