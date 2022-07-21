Хакеры готовы взломать автомобили BMW

Новость о том, что немецкий концерн ввел платную подписку на опции, вроде подогрева кресел, всколыхнула интернет. Реакция пользователей, в большинстве своем, оказалась отрицательной. Впрочем, уже нашлись мастера, которые могут все исправить.

Машины BMW созданы так, что все управление опциями реализовано через мультимедийную систему, фактически, производитель устанавливает программную блокировку, которая отключается, как только оформляется платная подписка. Однако, любую программу можно взломать - о готовности сделать это уже заявили несколько компаний, которые специализируются на "автомобильном хакерстве".

С другой стороны, все взломы будут носить временный характер, так как официальные дилеры могут сделать сброс настроек во время ТО и вернуть все блокировки, впрочем, никто не мешает сделать повторный взлом.