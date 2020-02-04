Инновационный кроссовер BMW получит «умные» стекла

Стекла будут оборудованы системой от Continental, который позволит лучше контролировать температурный режим

Система под названием Intelligent Glass Control, разработанная поставщиком автокомпонентов Continental, используется в автомобилях с 2017 года, в основном – для панорамных крыш. Покрывающая стекла пленка может очень быстро менять степень прозрачности, причем как целиком, так и в отдельных областях. Это позволит не только скрыть пассажиров от взглядов посторонних, но и повысить эффективность работы климатической установки: отслеживая положение солнца с помощью специальных датчиков, бортовая электроника BMW iNext будет затемнять соответствующие участки окон, чтобы салон не нагревался.

Напомним, что концептуальную версию BMW iNext рассекретили в 2018 году, а серийная должна выйти в 2021-м. Для баварского производителя это будет первая модель, объединяющая три ключевые технологии – электропривод, продвинутый автопилот и постоянное высокоскоростное подключение к интернету.