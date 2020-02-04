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4 фев 2020

Инновационный кроссовер BMW получит «умные» стекла

Инновационный кроссовер BMW получит «умные» стекла

Стекла будут оборудованы системой от Continental, который позволит лучше контролировать температурный режим

Система под названием Intelligent Glass Control, разработанная поставщиком автокомпонентов Continental, используется в автомобилях с 2017 года, в основном – для панорамных крыш. Покрывающая стекла пленка может очень быстро менять степень прозрачности, причем как целиком, так и в отдельных областях. Это позволит не только скрыть пассажиров от взглядов посторонних, но и повысить эффективность работы климатической установки: отслеживая положение солнца с помощью специальных датчиков, бортовая электроника BMW iNext будет затемнять соответствующие участки окон, чтобы салон не нагревался.

Напомним, что концептуальную версию BMW iNext рассекретили в 2018 году, а серийная должна выйти в 2021-м. Для баварского производителя это будет первая модель, объединяющая три ключевые технологии – электропривод, продвинутый автопилот и постоянное высокоскоростное подключение к интернету. 

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