Электрический кроссовер BMW iNext замечен на тестах

BMW планирует существенно расширить ассортимент электромобилей. В июле производитель представил компактный электрический кроссовер iX3, скоро компанию ему составит более крупная модель iNext

Прототип модели впервые сфотографировали на улице с полностью собственным кузовом и светотехникой. Пока iNext тщательно оклеен маскировочной пленкой, так что рассмотреть электромобиль в деталях не получится. С другой стороны, основные формы и линии уже видны, что позволяет составить приблизительное представление о новинке.

Если iX3 создан путем конвертации под использование электрической установки обычного X3 с ДВС, то в случае с iNext компания использовала принципиально другой подход. Судя по фото, кузов у iNext будет полностью оригинальным, без унификации с какими-либо существующими моделями, включая X5. Пропорции, дверные проемы, формообразование наружных элементов — у iNext всё уникальное.