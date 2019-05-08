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8 май 2019

Классический BMW превратили в очень быстрый трек-кар

Классический BMW превратили в очень быстрый трек-кар

Как продлить жизнь ретро-автомобилю? Его можно просто отреставрировать и поддерживать его хорошее состояние. Однако автомобиль можно превратить и в рестомод, оставив лишь кузов и снабдив современной начинкой

Собственно, этим и занимается американская компания Gruppe5 Motorsport. Компания  дорабатывает классические BMW 2002. Клиентские машины фирма превращает в трек-кары с допуском на обычные дороги и оснащает их атмосферными двигателями V10. Весь комплекс доработок заключается в следующем: донорский автомобиль сначала полностью разбирают, на стальной каркас наносят полимерное покрытие для защиты от ржавчины, устанавливают сертифицированный FIA каркас безопасности и трубчатые усилители. Старые стальные кузовные панели заменяют на аналогичные из углепластика.

После внешнего стайлинга автомобиль передают партнеру фирмы Riley Technologies, которая занимается постройкой гоночных машин. Там автомобиль оснащают 5,8- или 5,9-литровым атмосферным V10. Отдача агрегатов — 754 лошадиных силы (712 Нм крутящего момента) и 814 л.с. (746 Нм) соответственно. 

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