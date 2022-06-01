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1 июн 2022

Компания BMW рассекретила свою первую полностью электрическую модель — iX1

Компания BMW рассекретила свою первую полностью электрическую модель — iX1
Автор фото: фирма-производитель

Мировые продажи кроссовера будут запущены осенью текущего года

По большому счету перед нами «батарейная» модификация стандартного кроссовера X1 – производитель даже не стал сильно менять название и дизайн машины. От собрата с ДВС новинка отличается лишь ярко-голубыми акцентами на порогах, бамперах и решётке радиатора. Важный нюанс – аккумуляторная батарея несколько сократила объем багажника. Если у BMW X1 он предоставляет для поклажи от 540 до 1600 литров свободного пространства, то у электромобиля — от 490 до 1495 литров.

Что касается технических характеристик, то силовая установка состоит из двух электромоторов, которые совокупно развивают 313 лошадиных сил. До сотни автомобиль разгоняется за пять с половиной секунд, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 180 километров в час. Если говорить об аккумуляторах и запасе хода, то 65-киловаттная батарея обеспечит 430 километровый пробег на полном заряде.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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