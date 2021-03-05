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5 мар 2021

Manhart займется тюнингом BMW M3 и M4

Manhart займется тюнингом BMW M3 и M4
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитое немецкое ателье перезарядит "заряженные" модели BMW.  Автомобилям пересмотрят внешность и характеристики двигателей.

Во-первых, важно заметить, что  тюнеры выпустили целое множество кузовных панелей из углепластика. Спойлеры, дифузоры, даже капоты можно поставить  от данного тюнинг-ателье.  По заказу автомобилям установят кастомные диски, а заодно перекрасят в необычную черно-золотую ливрею. Собственно,  машину можно изменить до неузнаваемости.

Что касается технической части, то главная работа будет сосредоточена на двигателе. Трехлитровый турбо-мотор будет модернизирован путем установки  нового электронного блока управления двигателем.  Также инженеры поработают над выхлопом.  В цифрах улучшение выражается в следующем - базовые машины становятся мощнее  на 110 лошадиных сил (с 480 до 590). Если взять версию Competition, то ей повысят отдачу до 620 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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