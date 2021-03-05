Manhart займется тюнингом BMW M3 и M4

Знаменитое немецкое ателье перезарядит "заряженные" модели BMW. Автомобилям пересмотрят внешность и характеристики двигателей.

Во-первых, важно заметить, что тюнеры выпустили целое множество кузовных панелей из углепластика. Спойлеры, дифузоры, даже капоты можно поставить от данного тюнинг-ателье. По заказу автомобилям установят кастомные диски, а заодно перекрасят в необычную черно-золотую ливрею. Собственно, машину можно изменить до неузнаваемости.

Что касается технической части, то главная работа будет сосредоточена на двигателе. Трехлитровый турбо-мотор будет модернизирован путем установки нового электронного блока управления двигателем. Также инженеры поработают над выхлопом. В цифрах улучшение выражается в следующем - базовые машины становятся мощнее на 110 лошадиных сил (с 480 до 590). Если взять версию Competition, то ей повысят отдачу до 620 лошадиных сил.