Microsoft научит автомобили BMW разговаривать

BMW совместно с Microsoft планируют создать платформу с открытым исходным кодом, которая сделает беседы с автомобильными голосовыми ассистентами более естественными и персонализированными.



Система BMW Open Mobility Cloud будет базироваться на облачной платформе Microsoft Azure. С учетом использования технологий искусственного интеллекта разработчики собираются расширить возможности личного помощника по взаимодействию с пользователями. Группы разработчиков, базирующихся в Мюнхене (BMW) и Сиэтле (Microsoft), нацелены на создание как можно более непринужденного диалога между машиной и человеком. Иными словами, можно будет не заучивать конкретные фразы, перечисленные в инструкции по эксплуатации, а говорить словно с обычным собеседником.



Любопытно, что первые шаги к такому подходу уже реализованы в ныне производимых автомобилях немецкого концерна. Например, можно произнести фразу «Эй, BMW, мне холодно» (Hey BMW, I’m cold), и система, а именно Intelligent Personal Assistant, автоматически подкрутит настройки климат-контроля.