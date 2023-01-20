На BMW i7 начнут показывать футбол

Немецкие электрокары теперь станут популярными среди поклонников футбола, ибо в них можно будет смотреть матчи с участием любимых команд

Для медиасистемы BMW i7 стало доступно специальное приложение немецкой Бундеслиги: теперь смотреть некоторые матчи в прямом эфире можно прямо на центральном экране. Разумеется, есть и некоторые ограничения – полноценный просмотр можно устроить лишь во время стоянки - в пути же будет работать лишь звуковой ряд, а картинка окажется недоступной.

К слову, инсайдеры говорят, что когда система автопилота будет иметь третий уровень автономности, видеоряд будет разблокирован и при движении.