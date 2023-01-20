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20 янв 2023

На BMW i7 начнут показывать футбол

На BMW i7 начнут показывать футбол
Автор фото: фирма-производитель

Немецкие электрокары теперь станут популярными среди поклонников футбола, ибо в них можно будет смотреть матчи с участием любимых команд

Для медиасистемы BMW i7 стало доступно специальное приложение немецкой Бундеслиги: теперь смотреть некоторые матчи в прямом эфире можно прямо на центральном экране. Разумеется, есть и некоторые ограничения – полноценный просмотр можно устроить лишь во время стоянки  - в пути же будет работать лишь звуковой ряд, а картинка окажется недоступной.

К слову, инсайдеры говорят, что когда система автопилота будет иметь третий уровень автономности, видеоряд будет разблокирован и при движении.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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