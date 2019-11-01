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1 ноя 2019

Настоящие BMW M-серии будут всегда заднеприводными

Настоящие BMW M-серии будут всегда заднеприводными
Автор фото: фирма-производитель

Это хорошо, так как немецкий концерн уже всех запутал разными платформами для одной и той же модели

Поясним в чем дело. 2-я серия BMW вносит сумятицу в ориентирование между моделями. Так, минивэны 2-й серии Active Tourer и Gran Tourer базируются на переднеприводной платформе, как и новое Gran Coupe, а купе и кабриолет, что характерно, обладают задним приводом. Модели M Performance, в свою очередь, а именно хетчбэк M135i и четырехдверное купе M235i, не являются полноценными заряженными "эмками", хотя и носят литеру М.

Глава М-подразделения BMW Маркус Флаш подчеркнул, что настоящие М-модификации не делают на переднеприводной "тележке" - только задний или полный привод. Таким образом, он еще раз разграничил M135i и M235i вкупе с кроссовером X2 M35i от заряженных версий. Также BMW не планирует делать заряженных универсалов, считая, что они не будут пользоваться спросом.

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