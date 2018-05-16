Компания BMW опубликовала новый тизер и анонс премьеры возрожденного купе 8-й серии. Автомобиль представят во время легенадарного суточного марафона «24 часа Ле Мана» 15 июня этого года.

Правда, после премьеры пройдет еще несколько месяцев, прежде чем машина появится в продаже. Вначале она отпразднует свой публичный дебют на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, а к дилерам попадет лишь в ноябре.

Серийная версия от прошлогоднего концепта будет отличаться в деталях: появятся обычные дверные ручки, увеличится дорожный просвет, станут крупнее зеркала.

Недавно компания рассказала подробности о версии M850i, которая до момента дебюта М8 будет топовой. получит новый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Купе станет первой моделью, которая получит этот силовой агрегат, сменивший битурбомотор N93, за девять лет принесший владельцам автомобилей немало хлопот.

Новый силовой агрегат станет мощнее (530 л.с. против 462 л.с.), а крутящий момент вырастет до 750 Нм. В качестве трансмиссии будет предлагаться 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» с возможностью ручного переключения передач.

Также BMW 850i получит активную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами и активными электромеханическими стабилизаторами, которая будет подавлять крены в поворотах и должна «улучшить ходовые качества и характеристики управляемости».

Купе BMW 850i будет оснащаться задними подруливающими колесами, спортивной выхлопной системой и активным задним дифференциалом.

