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1 ноя 2017

Названы российские цены на BMW X2

Названы российские цены на BMW X2
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение BMW объявило цены и комплектации на компактный кроссовер X2, прием заказов на который начнется в ноябре. Машина оказалась дороже своих конкурентов Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA.

Крососвер BMW X2 пока доступен в вариантах с передним приводом и бензиновым двигателем sDrive20i и турбодизелем и полным приводом xDrive20d. Вариантов исполнения четыре: Base, Advantage, M Sport и M Sport X. В течение 2018 года к ним прибавятся новые варианты.

Все без исключения варианты получили систему стабилизации, ABS, шесть подушек безопасности, крепления ISOFIX, датчик дождя, обогрев форсунок омывателя, зеркала с электрорегулировками и обогревом, системы запуска двигателя кнопкой, автоматического открывания и закрывания крышки багажника (для всех, кроме версии Base), задние сиденья со складывающейся в пропорции 40:20:40 спинкой, аудиосистему с шестью динамиками и бортовой компьютер.

Базовая версия оценена в 2 250 000 рублей. Она включает в себя кондиционер, тканевый салон, мультируль, вставки серебристого цвета в салоне, подогрев передних сидений. В версии Advantage (2 349 900 рублей) добавляется 2-зонный климат-контроль, активный круиз-контроль и систему предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом.

Комплектация M Sport может похвастать светодиодными фарами и противотуманками, комбинированной отделкой салона из ткани и алькантары, 19-дюймовыми легкосплавными колесами и аэродинамическим пакетом. Версия M Sport X отличается от нее боковыми накладками, визуально увеличивающими дорожный просвет.
 

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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