Не Дизельгейт, но серьезно

Власти Южной Кореи оштрафовали BMW почти на десять миллионов долларов, из-за сокрытой неисправности утечки охлаждающей жидкости и дефектного клапана двигателя, что привело к возгоранию автомобилей. Кстати, одним штрафом корейские власти не хотят ограничиваться, предполагается завести несколько уголовных дел в отношении потенциальных виновников

На данный момент проводится расследование по факту сокрытия информации о дефектах. По версии правоохранительных органов, представители BMW пытались замять проблему, и до последнего откладывали отзывную кампанию. Концерн заявлял, что проблема была зафиксирована только в июле текущего года. Однако, корейские власти установили, что в BMW знали о неполадках еще в 2015 году, однако по какой-то причине факт ее наличия скрывался.

Более того, концерн попытался ограничить масштабы отзывной компании. В июле 2018 года в Корее было отозвано 106 317 автомобилей. Оставшиеся 65 763 дефектных автомобиля были отозваны только к октябрю. Конечно, в BMW уже принесли извинения, однако теперь им предстоит заменить неисправные детали в отозванных автомобилях и выплатить штраф. Кроме того, компания пройдет несколько серьезных проверок.