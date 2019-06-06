Немцы начинают переделывать новые BMW под ретро

Немецкая компания Everytimer предложила необычный тюнинг для владельцев кабриолетов BMW 1 Series поколения E88, выпускавшихся в 2007-2013 гг. Он заключается в переделке этой относительно современной модели под классический кабриолет BMW 2002 Baur 1968 года

Представители тюнинг-ателье объясняют свою идею следующим образом: оригинальный BMW 2002 Baur — редкий и красивый автомобиль, иметь который хотели бы многие. Но для повседневной эксплуатации он непригоден, поскольку его коллекционная ценность очень высока. В свою очередь, BMW 1 Series E88 относительно недорогая модель по цене покупки и стоимости эксплуатации. Переделка 1 Series E88 в стилизацию знаменитой классической модели — это решение для тех, кто хотел бы щеголять каждый день на BMW 2002 Baur.

Демонстрационный образец Everytimer построила на базе 135i 2013 года выпуска. Чтобы современную модель сделать похожей на классическую, будут заменены почти все наружные панели кузова — передние и задние крылья, двери, капот, крышка багажника, бамперы. Кроме того, вместо заводской оптики устанавливаются универсальные круглые фары и фонари, которые похожи на таковые детали у оригинального 2002. Все новые детали отформованы из композитных материалов, они намного легче оригинальных, отштампованных из листовой стали. На выходе машина становится легче на 40 кг. К слову, салон оставляется без изменений.