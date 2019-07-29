Новые BMW M3 и M4 получат механические коробки передач

Возрадуйтесь фанаты немецкой марки, ибо автомобили подарят вам еще больше драйва. Официально объявлено - производитель хранит верность механической коробке

В интервью BMW Blog глава подразделения BMW M Маркус Флаш, будущие модели M3 и M4, которые скоро будут показаны публике, обязательно получат варианты с механической коробкой передач. Раскрывать другие подробности конструкции он отказался, но отметил, что это будет лишь один из вариантов трансмиссии — наряду с автоматической коробкой передач.

Важное замечание, Флаш отметил, что современные автоматические и роботизированные коробки перещёлкивают передачи куда быстрее даже опытных водителей. Однако «механика», отметил он, нужна спорткарам совсем для другого: она «подчёркивает характер» и позволяет опытному водителю лучше чувствовать автомобиль и контролировать его. Поэтому, резюмировал Маркус, у владельцев BMW обязательно должен быть выбор, и баварцы с удовольствием его предоставят.