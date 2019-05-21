Новый BMW i8 может превратиться в "чистый" электрокар

BMW i8, который сейчас считается флагманом "зеленой" линейки баварцев, должен сменить поколение к 2023 году. Предполагалось, что новая генерация спорткара станет логичным развитием нынешней концепции: в BMW планировали пойти по пути эволюции, построив для i8 пусть более мощную, но все же традиционно гибридную силовую установку.



Как сообщает британское издание Autocar, мнения руководства концерна по производству нового i8 разделились - часть высокопоставленных менеджеров настаивает на том, чтобы превратить i8 в полноценный электромобиль.



Технические подробности нового проекта пока не известны, хотя, по слухам, в BMW уже идет разработка некоего новейшего электродвигателя с выдающимися показателями крутящего момента и скоростей вращения. Более того, по данным источников издания в Мюнхене, прототипы двигателей уже проходят испытания. Окончательное решение о судьбе "зеленого" спорткара, впрочем, пока не принято. Определить путь дальнейшего развития BMW i8 баварцы собираются до конца нынешнего года.