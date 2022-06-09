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9 июн 2022

Новый BMW M2 станет последним заряженным автомобилем марки с ДВС

Новый BMW M2 станет последним заряженным автомобилем марки с ДВС

Руководитель подразделения BMW M Франк ван Миль в интервью немецкому Bimmer Today поделился планами относительно грядущей электрификации «заряженных» баварских автомобилей

Да, спортивное подразделение BMW постепенно перебирается на гибридные автомобили. Первую ласточку нам уже показали на днях – речь идет о кроссовере Xm. Что касается новой M2, то дебют данной модели состоится в конце этого года. Сообщается, что  сборку автомобиля наладят в Мексике. На данный момент ведутся активные испытания предсерийных образцов.

Есть версия, что новинка получит трехлитровый бензиновый турбомотор, который будет развивать 420 лошадиных сил.  Причем в версии M2 Competition двигатель будет развивать уже 450 лошадей.

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